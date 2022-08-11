وزيرة البيئة تجرى جولة مفاجئة لمتابعة تنفيذ خطة الأنشطة البحرية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - نظم الجولة فريق قطاع المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ورافق الوزيرة أفراد الدوريات البحرية من الباحثين، وفريق إدارة المحميات والدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

وأكدت وزيرة البيئة، على دور قطاع المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة فى إعداد خطة الأنشطة البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى، والتى كان لها أثر كبير فى حماية الموارد الطبيعية من خلال إحكام أعمال المراقبة، والسيطرة وتطبيق قانون المحميات، لمواجهة التحديات التى تواجه الحفاظ على البيئة البحرية، وفى مقدمتها الحفاظ على الشعاب المرجانية.

وتضمنت الجولة عددا من مراكز الغوص والرحلات البحرية السياحية للتأكد من التزامها بتنفيذ الإجراءات الوقائية خلال الفترة الحالية والاشتراطات البيئة للرحلات ومنها الالتزام باستخدام أدوات صديقة للبيئة والابتعاد عن استخدام الأدوات البلاستيكية وعدم إلقاء المخلفات أو الأطعمة بالمياه وتجميع المخلفات وفصلها والالتزام بنظافة المكان علاوة على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وشددت على ضرورة متابعة تنفيذ خطط الحفاظ على تنظيم نطاقات الزيارات بالمواقع؛ لما لذلك من دور فى حماية التنوع البيولوجى بالحد من الضغوط البشرية على المنطقة لضمان استدامتها.

وشددت وزيرة البيئة خلال الجولة على الالتزام بالخرائط البحرية المنشورة بكافة السقالات البحرية بشرم الشيخ لضمان سلامة الحياة البحرية وتوفير رحلة سياحية بحرية بيئية فريدة ومميزة للسائحين تساهم فى الحفاظ على البيئة مع الاستمتاع بالطبيعة كأحد مقومات السياحة البيئية المستدامة.

يأتى ذلك ضمن جولات وزيرة البيئة الميدانية لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ والمقرر عقده نوفمبر القادم.