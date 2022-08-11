محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى يعقده محافظ المنيا، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، ممثلى دار الهندسة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسى، والمهندس أحمد عاطف المدير التنفيذى لجهاز التعمير، أعضاء مجلس الشيوخ، ممثلى الشركات والهيئات والمديريات الخدمية.
ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة فى مختلف القطاعات الخدمية، منها (مياه الشرب والصرف الصحى – الصحة – التضامن الاجتماعى – الاتصالات – الغاز الطبيعى – التضامن الاجتماعى – الشباب والرياضة)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها.
وجه المحافظ، رؤساء المراكز المستهدفة، بتفقد المشروعات مع ممثلى فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مسئولى شركتى الغاز الطبيعى والاتصالات، ومهندسى دار الهندسة، للوقوف على سير العمل وحل أى مشكلة فى وجود جميع الأطراف المعنية.
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