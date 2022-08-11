التعليم توضح خطوات مهمة وخطأ متكرر عند التظلم من نتيجة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، إنه يتوجب على طلاب الثانوية العامة الراغبين فى التقدم بتظلم على نتائجهم، سداد رسوم التظلم أولا لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال إحدى المنافذ المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.





جاء هذا خلال مداخلته مع برنامج "مساء dmc"، الأربعاء، ردا على شكاوى بعض الطلاب بشأن عدم التمكن من الدخول إلى موقع التظلمات.

وأوضح محمد، أن عدم تمكن الطالب من تسجيل المواد التى يرغب فى التظلم على نتائجها من خلال الموقع الإلكترونى، يعنى أنه لم يسدد الرسم المقرر على التظلم، والذى يصل إلى 300 جنيه لكل مادة، مشيرا إلى أن الدفع يكون بالرقم القومى للطالب حتى يتم تسجيله على قاعدة البيانات ويسمح له بتقديم التظلم.

وأشار إلى أن الطالب يُسمح له باختيار عدد مواد مساوى للمبلغ المدفوع: "لو دفع رسم 5 مواد، قاعدة البيانات بتفتح أمامه 5 اختيارات، لو حب يدخل 6 مثلا مش هينفع، وبعد اختيار المواد يحفظ العملية، حتى يتم تحديد موعد للاطلاع".

ولفت مدير المركز القومى للامتحانات إلى أنه بعد إتمام عملية التسجيل، يتابع الطلاب الموقع الخاص بالتظلمات لمعرفة موعد ومكان الاطلاع على صورة "البابل شيت" ونموذج الإجابة، مؤكدا على تقديم صورة بطاقة الرقم القومى للطالب وولى أمره حال وجوده، وحظر دخول الهاتف المحمول أو اصطحاب مدرس المادة.

التظلم على نتيجة الثانوية العامة

وقال إن الطالب يمكنه مراجعة بياناته وتظليل الإجابات الخاصة به ومقارنتها بنموذج الإجابة، ويحصل على ورقة لتسجيل ملاحظاته.

وبعد إتمام عملية الاطلاع، يتم تحويل الأوراق إلى لجان خاصة تفحصها، وفى حالة حصول الطالب على درجات إضافية يسترد رسم التظلم المقرر بـ300 جنيه عن كل مادة.

وتابع مدير المركز القومى للامتحانات، أنه حتى الآن تم تسجيل 40 ألف تظلم منذ فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، لافتا إلى أن عدد تظلمات العام الدراسى الماضى وصل إلى 49 ألف تظلم، لم يحصل منها سوى 4 أو 5 طلاب فقط على درجات إضافية، مؤكدا أن أى طالب له حق سيحصل عليه.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم بالتظلمات على نتائج الثانوية العامة اعتبارا من الاثنين الماضى ولمدة 10 أيام.

ويمكن للطلاب الراغبين فى التظلم على نتائجهم، الدخول إلى هذا الرابــــط https://tazalom.emis.gov.eg/

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2022، مساء الجمعة الماضى، بنسبة نجاح 75.04%.

ويتسلم طلاب الثانوية العامة، استمارات النجاح الرسمية المؤمنة، اعتبارا من اليوم الخميس، من المدارس.