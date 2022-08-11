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تعيين 38 شابا والتفتيش على 294 منشأة بالوادى الجديد

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محمد صابر 2022-08-11 11:31 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بتعيين 38 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية فضلا عن تسجيل 53 من راغبى العمل، وتوفير 120 فرصة عمل.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 98 ألفاً و55 جنيها لـ 77 عاملاً من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 36 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 36 شكوى عمالية، تم تسوية 29 منها وديا، 4 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وتم إحالة عدد 3 شكاوى للمحكمة العمالية.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضى- إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 294 منشأة، دورى وحملات، والقيام بـ 7 حملات تفتيش ليلية، وأسفر عن تحرير محضراً منشأة مخالفة، وعمل 6 ندوات توعية، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 59 منشأة، وإعادة التفتيش على 44 منشأة، أسفر عن تحرير 8 محاضر، وعمل 12 قياسات ميدانية.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 120 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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