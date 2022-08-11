شكرى يجرى اتصالا بمبعوث المناخ الصينى لبحث الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الخميس، اتصالاً مرئياً بمبعوث المناخ الصينى "شى شينهوا".





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال بحث متابعة نتائج اللقاء الذى جمع بين الجانبين فى شهر مايو الماضى على هامش فعاليات الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى والذى عُقِدَ بمدينة دافوس السويسرية، حيث تم تناول أهم الموضوعات التى ستطرح خلال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف فى شرم الشيخ وتبادل الرؤى حول المواقف منها، والتأكيد على أولوية الاستمرار فى الجهد العالمى لمواجهة تغير المناخ، فضلاً عن الإشادة بمستوى التعاون والتشاور بين الطرفين حول قضايا المناخ على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف.

كما تم خلال الاتصال الإعراب عن التطلع لمشاركة صينية رفيعة المستوى فى فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، وذلك على نحو يُسهم فى خروج مؤتمر COP27 بالنتائج المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة، والاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الأشهر القادمة حتى انعقاد المؤتمر.