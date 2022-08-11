الاثنين المقبل.. البحوث الإسلامية تطلق مبادرة «مناخنا حياتنا»

جدة - نرمين السيد - يطلق مجمع البحوث الإسلامية، خلال مؤتمر صحفى يعقده، الاثنين القادم، مبادرة جماهيرية بعنوان: "مناخنا حياتنا"؛ لنشر الوعى المناخى فى المجتمع، للإسهام فى الحد من تأثير التغيرات المناخية وخلق بيئة مستدامة، بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى "كوب 27" خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عيّاد - فى بيان، اليوم - إن المبادرة تأتى استجابة لرؤية الدولة المصرية فى إعداد الخطط التنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ للتكيّف مع المناخ والأوضاع اليومية للناس والأنشطة المنزلية، واستعدادًا لتنظيم المؤتمر.

وأضاف عيّاد أن المبادرة تستهدف تقديم رؤية أزهرية شرعية علمية لمواجهة التغيرات المناخية بطريقة تكاملية تحقق رؤية الدولة واستراتيجيتها الوطنية، من خلال تكاتف الإنسانية والمجتمعات بطريقة أكثر تناغمًا لتقديم حلول ابتكارية لمواجهة تلك التغيرات التى تنذر بمخاطر تهدد الجميع.

ومن المقرر أن يعلن مجمع البحوث الإسلامية عن تفاصيل المحاور التنفيذية للمبادرة، والتى تُنفذ فى جميع محافظات الجمهورية خلال فعاليات إطلاقها.

يشار إلى أن المبادرة تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، وبإشراف وكيل الأزهر محمد الضوينى، ونظير عيّاد أمين عام المجمع.