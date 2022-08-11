مكرم: القيادة السياسية حريصة على إشراك المصريين بالخارج فى بناء الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الهجرة فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم بمناسبة انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، إن القيادة السياسية حريصة على إدماج المصريين بالخارج فى خطط التنمية المستدامة، ليساهموا فى بناء الجمهورية الجديدة، بجانب ربطهم بالوطن، وذلك تأكيدًا على دورهم الوطنى فى مختلف المواقف.

وأشارت إلى أن النسخة الثالثة للمؤتمر ستشهد مشاركة كبيرة لأبنائنا بالخارج، حيث من المقرر أن يحضر أكثر من 500 فرد، ممثلين لكيانات مصرية بمختلف الدول، ليقدموا مقترحاتهم ومناقشتها، ولقاء ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة للرد على استفساراتهم، والاستماع لمشاكلهم و آرائهم.

وأضافت أن المؤتمر يضع ضمن أولوياته العديد من المحاور، من بينها الترويج للاستثمار العقارى، والذى يأتى ضمن اهتمامات الدولة، ولاسيما مع ما تشهده مصر من إنجازات فى مشروعات البنية التحتية والاستثمارات المختلفة فى قطاعات العقارات وبناء المدن الجديدة، والمدن الذكية بالعديد من المناطق فى ربوع الوطن.

وأشارت إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمن زيارات ميدانية لعدد من المدن الجديدة؛ للاطلاع على فرص الاستثمار العقارى والتجارى فيها وتعزيز الترويج لها ومعرفة التسهيلات المقدمة لأبناء الوطن بالخارج، علاوة على زيارات أخرى لعدد من المجمعات الصناعية الكبرى والمدن الصناعية الجديدة لمشاهدة مدى التقدم الذى وصلت إليه مصر فى القطاع الصناعى، خاصة فى أعقاب مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذى نظمته وزارة الهجرة فى أواخر مايو الماضى، وباعتبار أن الصناعة هى قاطرة الاقتصاد القومى المصرى.

وتابعت أن وثيقة التأمين على المصريين بالخارج تحتل حيزًا كبيرًا فى فعاليات المؤتمر، لما لها من أهمية فى الأوقات الحرجة وعند حدوث الوفاة بالخارج؛ وهى وثيقة اختيارية على المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، وتقضى بتغطية تكاليف نقل الجثمان، فى حدود 100 ألف جنيه وباقى القيمة عند وقوع الوفاة بسبب حادث.

ونوهت بأن المحور الثقافى يأتى كذلك ضمن محاور المؤتمر، وذلك للاستفادة من القوى الناعمة للكيانات المصرية بالخارج، بجانب تخصيص جلسات لمناقشة مختلف الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، والترويج للسياحة والمقاصد السياحية فى مصر، وآليات الاستفادة من البرامج والأنشطة المختلفة التى تقدمها وزارة السياحة والآثار وإعداد برامج خاصة للمصريين بالخارج، لزيارة الأماكن السياحية والأثرية والمتاحف فى مصر، والتعرف على أهم الاكتشافات الأثرية مؤخرا، فضلًا عن استعراض البرامج المقدمة لشباب الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج.

وحول أبرز نتائج النسخ السابقة لمؤتمر الكيانات، ذكرت الوزيرة أن النسخة الأولى من سلسلة مؤتمرات الكيانات المصرية بالخارج كانت فى يوليو 2019، فيما جاءت النسخة الثانية فى عام 2021، وكلاهما عزز دور مواطنينا بالخارج فى دعم كافة الجهود الوطنية المخلصة للنهوض بمصر، وإبراز النهضة المصرية فى مختلف المجالات وبالأماكن التى تنظم الوزارة زيارات لها.

وشددت على أهمية وفاعلية "مؤتمر الكيانات" والحرص خلال الفعاليات على دعم رؤية القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة؛ حيث شهدت النسخة السابقة تبرع عدد من المشاركين للمشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، والذى يسهم بقوة فى المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن دعم المناطق الأكثر احتياجًا، والعمل على إيصال المرافق وتطوير العديد من القرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلًا عن المساهمة فى تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية ومجتمعات محلية مستدامة، وتعزيز الفرص للشباب بالتدريب، وإجراء عدد من التداخلات فى مجالات اقتصادية وتعليمية وصحية واجتماعية ورياضية.

وسلطت الوزيرة الضوء كذلك على عدد من الثمار التى جنيت خلال النسخ السابقة لمؤتمر الكيانات؛ ففى محور البنك المركزى والبنوك الوطنية، تمّت الموافقة على فتح فرع لبنك مصر فى السعودية، باعتبارها تستقبل الجالية الأكبر من المصريين بالخارج، بجانب تسويق النظم البنكية الرقمية للمصريين بالخارج وتصدر تحويلات المصريين قائمة مصادر العملة الصعبة، وكذلك توفير منح دراسية للطلاب المصريين بالتعاون مع أساتذة مصريين بالخارج.

وتابعت أن المؤتمر ناقش فى نسختيه السابقتين أيضًا أبرز المشروعات القومية التى غيرت خريطة مصر فى 6 سنوات، والتى تضمنت سلسلة المدن الجديدة الكبرى: العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ومشروعات روضة السيدة و الأسمرات وكافة مشاريع التطوير العمرانى، ومشاريع التوسع وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق والكبارى، فضلًا عن مناخ الاستثمار والفرص المتوفرة للمصريين بالخارج، وعرض للبورصة المصرية عن آليات الاستثمار للمصريين بالخارج فى البورصة وسوق المال، ونتائج بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة، ومؤتمرات مصر تستطيع على صعيد الاستثمار، لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستثمار فى بلدهم، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وعن نجاح وزارة الهجرة فى تحقيق رؤية القيادة السياسية بإدماج المصريين بالخارج فى خطة التنمية المستدامة وإشراكهم فى المشروعات القومية، أكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج جزء مهم من معادلة الأمن القومى المصرى، وفى كل المواقف الصعبة كانت وطنيتهم وولاؤهم لمصر قبل أى شيء، لافتة إلى الكثير من المشاركات الفاعلة لدعم المبادرات الرئاسية و المشروعات القومية، بجانب حرصهم على الاستثمار فى مصر.

وأضافت: "وشاهدنا أيضًا ما قاموا به من ترويح للمدن الذكية وللكثير من المنتجات المصرية، وكذلك لخارطة الاستثمار الصناعى، وقد حصدنا العديد من التعاون والتفاهمات، والتى نتج عنها التصدير لمنتجات مصانع الرخام، ومنتجات أخرى مختلفة لعدد من الدول، لتأتى هنا نتائج مؤتمرات (مصر تستطيع) و(مؤتمر الكيانات) وتحقق الأهداف التى جاءت ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للتنمية المستدامة، من ربط المصريين بالخارج بالوطن وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية".

وشددت وزيرة الهجرة على الدور الهام للتحويلات النقدية للمصريين بالخارج فى زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة؛ كاشفة عن أنه خلال جائحة كورونا ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 72% (فى الفترة بين 2015 إلى 2021)؛ "ففى حين بلغت تحويلات العاملين المصريين بالخارج نحو 18.3 مليار دولار فى عام 2015، وصلت إلى 26.8 مليار دولار فى عام 2019، وبلغت 28.9 مليار دولار فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة بالقيادة السياسية".

وتابعت أنه بجانب مشاركة أبناء الوطن بالخارج فى العديد من المشروعات القومية، فقد قدموا علمهم فى مختلف المجالات؛ فظهر أول أطلس شمسى لمصر، فى إطار تنفيذ الأهداف الأممية بالاعتماد على الطاقة النظيفة، كما قدموا خبراتهم فى دعم استراتيجية القيادة السياسية للأمن الغذائى، والتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتنا الطبية بالخارج فى تبادل الخبرات مع الأطباء بالداخل، وتقديم العلاج والاستشارات للحالات الحرجة، فى إطار من التكامل ونقل المعرفة، قائلة "جهود كبيرة قام بها أعضاء الجاليات فى المجالات الطبية وتبادل الخبرات، حيث قدم العديد من الأطباء جهودهم لخدمة المرضى، وكذلك دعم عدد من المستشفيات بالأجهزة الطبية، بجانب اللقاءات المباشرة بين خبرائنا بالخارج والداخل لمتابعة أحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات الطبية المختلفة".

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، ألقت الوزيرة الضوء على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لأبناء مصر بكافة دول العالم، موضحة أنه تلبية لرغباتهم، تم التوسع فى طرح مجمعات سكنية وأراض للمصريين بالخارج فى مختلف المحافظات وتسهيل إجراءات الحجز الإلكترونى، تطبيقًا لأهداف التنمية المستدامة بتعزيز الشراكات، وكذلك الإسهام فى تنمية المجتمعات المحلية فى عدد من محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهو ما يضمن المساواة بين المصريين بالداخل والخارج من إتاحة الفرص للجميع، فضلًا عن الترويج لأول خريطة للاستثمار الصناعى ودعم استثمار المصريين بالخارج فى الوطن.

وفى محور التربية والتعليم والتعليم العالى، نوهت الوزيرة بأنه تم إدراج منهج توعوى بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتوعية بالهجرة الآمنة بالمدارس وعبر تطبيق "اتكلم عربى"، وكذلك ربط المصريين بالخارج بمرصد الأزهر للتطرف لمواجهة الأفكار المغلوطة، وإطلاق موقع مؤسسة "مصر تستطيع" لإنشاء قاعدة بيانات للعلماء والخبراء المصريين بالخارج.

وأضافت أن صفحات الوزارة نشرت حلقات توعية المصريين بالخارج بالتسهيلات الخاصة باستخراج الوثائق والمستندات الخاصة بالجوازات والهجرة والجنسية على صفحات الوزارة، والتى جاءت لتنفيذ التوصيات المتعلقة بمحور الدفاع والخارجية والداخلية، بجانب التعريف بالشباك الموحد للمصريين بالخارج لجميع أقسام الجوازات بمحافظات الجمهورية ومد ساعات العمل ببعضها، وكذلك التوعية بأهمية "فترة التجنيد الإلزامى" وتنمية روح الواجب الوطنى بين شباب المصريين بالخارج خلال ملتقيات أبناء الجيلين الثانى والثالث.

واختتمت وزيرة الهجرة، حديثها لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج يؤكد اهتمام الدولة المصرية غير المسبوق بمواطنيها بمختلف دول العالم وحرصها على ربطهم بالوطن وإشراكهم فى المشروعات القومية، وكذلك الوقوف على مشاكلهم ومطالبهم وتقديم الخدمات كافة.