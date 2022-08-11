اختار كليتك.. جامعة عين شمس تفتح 14 معملا لتسجيل رغبات التنسيق (رابط)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وفتحت الجامعات على مستوى الجمهورية، بداية من اليوم الخميس، معاملها لتقديم خدمة تسجيل رغبات الكليات للطلاب، وفى مقدمة هذه الجامعات جامعة عين شمس التى تخدم شريحة كبيرة من الطلاب فى القاهرة الكبرى، ويمكن إدخال الرغبات من هنا.

وأعلنت جامعة عين شمس، جاهزيتها لاستقبال الطلاب الناجحين من حاملى شهادة الثانوية العامة المصرية وتقديم خدمة التنسيق الإلكترونى لهم من خلال 14 معملاً تم تجهيزها على أعلى مستوى بكليات: (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعى الرئيسى بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) وبكلية الهندسة فى (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغنى) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وقرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات، فتح باب تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين الموافق 15/8/2022.

وأكدت وزارة التعليم العالى، فتح معامل التنسيق بالجامعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة) حيث لن يُسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والاجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 170 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023.

وأوضح رئيس قطاع التعليم أن موقع التنسيق الإلكترونى مُستمر فى استقبال رغبات الطلاب؛ لإجراء اختبارات القدرات حتى غد الخميس الموافق 11/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات.