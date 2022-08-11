جدة - نرمين السيد - أجرت قافلة من معهد التناسليات الحيوانية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء وصندوق التأمين على الماشية ومعهد الصحة الحيوانية، فحصا لـ1788 رأس ماشية لصغار المرابين بجنوب سيناء، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة المواطنين .





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فحص وعلاج 1788 رأس ماشية مجانا بجنوب سيناء ضمن «حياة كريمة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.