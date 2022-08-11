بدء الخطة التدريبية الجديدة للمحليات الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن بدء انطلاق تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالى 2022/2023، يوم الأحد المقبل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وسيتم افتتاح الخطة بتنفيذ دورة جديدة تعقد لأول مرة بتكليف رئاسى وهى"إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وأنواعها".





ويستفيد من الخطة التدريبية الجديدة 30 متدربا من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ويشارك فى تنفيذها مع مركز التنمية المحلية، والمسؤولون فى برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة والبنك الدولى.

وأكد محمود شعراوى أهمية تنفيذ هذه الدورة فى اكتساب القادة للمهارات اللازمة لتوجيه فرق العمل ورفع قدراتهم على إدارة التغيير، ومواكبة وتحقيق التكيف الفعال مع العالم الدائم التغير ودمجه فى أدوار منظومة العمل وتنفيذ المشروعات والمبادرات المهمة على مستوى الجمهورية، مشيرا الى أن وضع نظام للإدارة يدعم المحافظات فى إدارة التغيير، الأمر الذى يمكن أن يجعل العاملين متكيفين وناجحين بشكل فعال.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن الأسبوع الأول من الخطة التدريبية للمحليات يتضمن أيضا تنفيذ 4 دورات تدريبية يستفيد منها 120 متدربا، وهى: تنمية مهارات القيادات فى مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة التدريب، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات، ودورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية فى مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقى ردود الفعل، مشيرا إلى أن الخطة التدريبية الجديدة تهدف الى بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية، وإفراز عناصر قادرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة وأهم القضايا والتشريعات الجديدة التى طرأت على العمل المحلى، وتدريب العاملين لا مركزيا مما ينعكس على تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء مما يلبى احتياجات المواطنين بسرعة ودقة عالية.



وأوضح الوزير أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة انتهى من اختيار 835 متدربا خلال الأسبوعيين الماضيين بعد اجتيازهم الاختبارات القبلية لـ25 دورة تدريبية تتضمنها الخطة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الدورات تشمل إعداد المدربين TOT وقادة المستقبل واللغة الإنجليزية وإدارة المشروعات pmp وأساسيات الحاسب الآلى والأوفيس والتصميم الجرافيكى والإنفوجراف والفيديو وتحليل البيانات ونظم المعلومات الجغرافية وتصميم شبكات المعلومات والأمن السيبرانى وتطوير البرامج الإلكترونية والتطبيقات.

وأضاف شعراوى أن الخطة الجديدة للمحليات تتضمن 155 دورة وورشة عمل، منها 65 دورة مستحدثة، ويستفيد منها ما يقرب من 6 آلاف متدربا ويتم تنفيذها خلال 10 شهور بإجمالى 40 أسبوع فعلى، وبإجمالى 183 أسبوعا تدريبيا بنسبة زيادة 17% مقارنة بالعام التدريبى السابق، موضحا أن مركز سقارة للتدريب يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن، كما يستهدف المركز الاستفادة من المتدربين المتميزين الحاصلين على دورة إعداد المدربين، والاستعانة بهم كمدربين فى دورات المركز حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات فى محافظاتهم بنفس المادة العلمية التى تدربوا عليها.