انت الان تتابع خبر بالأسماء – إصابة أكثر من 8 أشخاص في حادث مروع بـ”أسوان”والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم، الخميس، على طريق أبوسمبل الدولى بين سيارتين جنوب محافظة أسوان بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة أسوان بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل من مكان الحادث بالإضافة إلي الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأشار التقرير الطبي الصادر عن الحادث إلي إصابة كلا من أحمد سيد عبد الرحمن 43 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، ونبيل منير عزمى 53 سنة، مصاب بجرح مفتوح بالجبهة، وأحمد موسى رمضان 23 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وسيد طه بسيونى 31 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وعاطف فرغلى أبو العلا 46 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وماهر هاشم أحمد 24 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه فارس 46 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيسر، ومحمد محمود محمد إبراهيم 25 سنة، مصاب بجرح فى الرأس، وعبد اللاه أحمد زاهر جاد 29 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيمن