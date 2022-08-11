انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الخميس: حر لا يطاق في كل مكان والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يسود طقس اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، و جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية في ساعات الليل.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة في الجو خلال طقس اليوم بقيم تتراوح من (2 : 4) درجة مئوية، ولكن سوف يكون هناك نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 11 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.