انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تعلن عن بيان فجائي بشأن تنسيق الثانوية العامة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، أن سوف تقوم جميع المدارس الخاصة بالتعليم الثانوي العام في جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن تسليم شهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة بداية من اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022.

وأوضحت وزارة التعليم أن شهادات النجاح الخاصة بطلاب الثانوية العامة تتضمن الرقم السري الذي لا يستطيع الطالب من تسجيل رغباته بموقع تنسيق القبول بالجامعات بدونه.

وطالبت الوزارة الطلاب بعد منح الرقم السري الخاصة بهم لأي شخص حتي لا يتفاجئ أنه هناك حالة العبث في الرغبات التي قام بكتابتها.

رابط تقديم تنسيق الثانوية العامة:

يمكن لطلاب الثانوية العامة في تقديم بتنسيق المرحلة الأولي من هنا