انت الان تتابع خبر بالتقسيط لأكثر من 25 سنة – الإسكان تطرح شقق سكنية بمساحات مختلفة في دار وجنة مصر والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تستعد وزارة الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة المهندس عاصم الجزار للإعلان عن وحدات سكنية جديدة أمام الراغبين في الحصول على واحدة منها من متوسطي الدخل، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك حسبما ذكرت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022

وأوضحت التقارير أن هذه الوحدات السكنية سوف تكون ضمن مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، حيث سوف تكون بالسداد حتي 30 عام ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم متوسطي ومحدودي الدخل، مشيرة أن أسعار الوحدات لن يتأثر بزيادة الأسعار الذي حدث في الكثير من المنتجات حيث سوف يكون وفقًا لآخر طرح في مارس الماضي، بفائدة 3% تناقصية.

وأشارت التقارير أن مساحات الوحدات السكنية تتراوح من 100 لـ 150 مترًا في مشروع سكن مصر، إضافة لأغلب نماذج مشروعي جنة ودار مصر