انت الان تتابع خبر عاجل – الإعلان عن موعد معاشات أغسطس 2020 والزيادة الجديدة : أكثر من 15 مليار في الطريق والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- بحث الكثير من أصحاب المعاشات خلال الساعات الماضية على محرك البحث جوجل على موعد صرف معاشات أغسطس 2022، والزيادة الجديدة التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد.

في السياق نفسه لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض موعد صرف معاشات أغسطس حتي الآن، ولكنه من المتوقع أن يتم الصرف مع بداية الشهر القادمة أسوة بالأشهر السابقة.

ويحصل أصحاب المعاشات على 22 مليار جنيه بشكل شهري من الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلي 8 مليار جنيه تكلفة الزيادة الجديدة المقدرة بـ15% والتي تم البدء في صرفها منذ 4 أشهر.