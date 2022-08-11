رغبات المرحلة الأولى فى تنسيق الجامعات.. رابط التسجيل

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022، لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وفتحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة 2022 فى تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023. وأكد مكتب التنسيق أنه يمكن إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، ويتم فتحها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، ولن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، ويكون إدخال الرغبات من هنا كما يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة. تنسيق الجامعات 2022 ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات فى المرحلة الأولى اعتبارا من اليوم الخميس 11 أغسطس وحتى يوم الإثنين الموافق 15/8/2022، ولمدة 5 أيام، وذلك وفقًا للحد الأدنى التالى: • الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.02% فأكثر. عدد الطلاب: 22475 الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أى بنسبة 83.17% فأكثر. عدد الطلاب: 15220 • الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أى بنسبة 64.51% فأكثر عدد الطلاب: 80063 • إجمالى عدد الطلاب: 117758 وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أنه إدخال أو تعديل الرغبات ينتهى الساعة السابعة مساء فى آخر يوم للمرحلة.

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