بدء تسليم طلاب الثانوية العامة استمارات النجاح الرسمية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ومساء الجمعة الماضى، اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح عامة 75.04%، وعلى مستوى الشعب، بلغت نسبة النجاح بين طلاب الشعبة العلمية (علوم) 78.32%، ونسبة النجاح بين طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) 81.10%، أما نسبة النجاح بين طلاب الشعبة الأدبية بلغت 68.38%.

الثانوية العامة

وبلغ إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 2022، 689 ألفا و 745 طالبا وطالبة، حضر منهم 609 ألفا و091 طالبا وطالبة، نجح منهم 457 ألفا و 62 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب الذين لهم دور ثان والراسبين 152 ألفا و 29 طالبا وطالبة.

واعتبارا من العام الدارسى الماضى 2021، بدأت طباعة استمارات النجاح الرسمية المؤمنة لطلاب الثانوية العامة، فى مجمع الوثائق الصناعية، أحدث مجمع صناعى تكنولوجى متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، والذى يتولى تصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية، وتستغرق طباعة النتيجة فى المجمع بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، نحو 4 أيام.

استمارات النجاح الرسمية

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن استمارات النجاح الرسمية المؤمنة، الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2022، تم تسليمها من مجمع الوثائق الصناعية إلى لجان النظام والمراقبة بجميع قطاعات الجمهورية، أول أمس الثلاثاء، ووصلت أمس الأربعاء إلى المديريات التعليمية، التى تولت عملية توزيعها على المدارس لتكون متاحة للطلاب، اليوم الخميس.

وينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة، الراغبين فى التظلم على نتائجهم، صدور الاستمارات الرسمية، حتى يتسنى لهم التأكد من الدرجات الحاصلين عليها، فالبعض لا يكتفى بالدرجات المعلنة عبر الإنترنت.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم بالتظلمات على نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا، الاثنين الموافق 8 أغسطس الجارى ولمدة 10 أيام، ويمكن للطلاب الراغبين فى التظلم على نتائجهم من هنا