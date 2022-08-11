«الإنتاج الحربى» تتعاون مع شركة ألمانية لإنتاج وتسويق «الإيبوكسى»

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى) وشركة بودو موللر " Bodo Möller" الألمانية، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن الهدف من هذا التوقيع هو التعاون فى التصنيع والتسويق المشترك داخل وخارج مصر لمواد الإيبوكسى العازل والدهانات المتخصصة والمطابقة للشروط ومعايير الجودة العالمية، مضيفا أن هليوبوليس للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة تعد واحدة من أقدم الجهات الإنتاجية المصرية العاملة فى مجال الصناعات الكيماوية وتمتلك خبرة ومقومات ومعرفة فنية وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وموارد بشرية متميزة تؤهلها لتصنيع وإنتاج الكيماويات بمختلف أنواعها.

وأكد الوزير مرسى سعى وزارة الإنتاج الحربى لامتلاك القدرة فى مختلف المجالات لكى تحافظ على دورها كصرح صناعى متطور يلبى مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات المختلفة فى مجال نشاطها وفى ذات الوقت تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى من خلال توفير منتجات متطورة بجودة عالية وأسعار منافسة وذلك فى ضوء استراتيجية عمل ترتكز على استثمار إمكانياتها التكنولوجية المتطورة فى إطار منظومة تؤمن بقدرة العلم والعمل على الإنجاز ومواجهة التحديات وتنفيذ خطة استراتيجية للتطوير لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية مع الحرص على رفع المستوى الفنى والتأهيل المناسب للعاملين بها.



وصرح المهندس كيميائى فرانك هوج رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية أن بودو مولر BMC EG تتبع مجموعة بودو مولر الألمانية والتى تخدم مصر والشرق الأوسط وهى من الشركات الرائدة فى مجالات الدهانات الإيبوكسية حيث تمتلك خبرات ممتدة فى مجال صناعة الإيبوكسى والبولى يوريثان المقاومة لنمو البكتريا والطحالب وكذا تأثير الأحماض والقلويات والأبخرة وهى المنتجات التى تستخدم فى حماية وصيانة وعزل (الأرضيات الخرسانية، الأسقف، الحوائط، الجراجات، المنشآت المعدنية ضد ظروف العوامل الجوية وظروف التصنيع المختلفة، محطات المياه والصرف الصحى، تانكات البترول، الفواصل الإنشائية) مما يساهم فى رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية وتوفير مناخ بيئى وصحى مناسب لتنفيذ السياسة العامة للدولة لضمان حياة كريمة مستدامة للمواطن المصرى.

وأوضح "هوج" أن "بودو موللر" الألمانية ستقوم بموجب بروتوكول التعاون بنقل المعرفة الفنية إلى شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى) بالإضافة إلى تدريب المتخصصين بالشركة، مؤكدا على أن العامل البشرى هو العنصر الرئيسى فى عمليات الإنتاج، معربا عن تطلعه إلى سرعة تفعيل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى التى تعد من أهم المؤسسات الصناعية المصرية الرائدة فى مجالات التصنيع المختلفة.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية العمل بالوزارة وهى الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم فى مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الانتاج الحربى، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين ويساعد فى دفع عجلة العمل إلى الأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية، مشيرا إلى أن العلاقة بين قيادة البلدين تسعى دائما لزيادة التعاون فى المجالات كافة.

وقد تم توقيع بروتوكول التعاون بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، المهندس محمد فؤاد مترجم الوزير، محمد بكر المستشار الإعلامى للسيد الوزير، الدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، المهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وقام بالتوقيع على البروتوكول كل من المهندس ممدوح بدوى رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى) والمهندس كيميائى فرانك هوج رئيس مجلس إدارة شركة بودو موللر كيمى الألمانية.