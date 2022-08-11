النزول بدرجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الفنية فى القليوبية

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ القليوبية أنه تقرر التعديل فى تنسيق المدارس الفنية للعام الدراسى 2022 / 2023 تيسيرا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمدارس الثانوية الفنية حيث يبلغ عدد الطلبة 35317 طالب وطالبة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم فى حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلا على المجتمع.
وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن موعد التقديم يبدأ اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 ولمدة 3 اسابيع بمختلف المدارس الفنية وذلك للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس، وذلك على النحو التالى:
وأكد محافظ القليوبية حرصه على الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة كون التعليم هو أهم ركائز التقدم، مقدما التهنئة للطلاب ولأسرهم، متمنيا دوام التوفيق والنجاح لأبنائه مطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.
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