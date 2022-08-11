جامعة الأزهر تنفى إعفاء الطلاب من قرار «محو الأمية»

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى لجامعة الأزهر، أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، وأكد على ضرورة التزام الجامعة بقرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف بهذا الشأن، والذى يعد أحد متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

كما أوضح المركز الإعلامى للجامعة، أن الفئات المستثناة من هذا القرار هم طلاب الكليات العملية وأقسام (الكيمياء والطبيعة والفيزياء والرياضيات والعلوم والعلوم البيولوجية والجولوجية والتربية الفنية ومكتبات وتكنولوجيا التعليم والإعلام والتربية الرياضية) بالكليات النظرية.