مدبولى: نحرص على المشاركة الفاعلة فى تمويل مشروعات ضمن «نوفى»

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية جهود تنظيم مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى (كوب- 27)، لإظهار قدرة مصر على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.





جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، مع وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط؛ لبحث عدد من الملفات المتعلقة بترتيبات استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى "كوب 27"، فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وأشار إلى حرص الحكومة على تحقيق المشاركة الفاعلة فى تمويل قائمة المشروعات ضمن برنامج "نوفى"، من جانب شركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، فضلا عن القطاع الخاص.

وعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، أجندة النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، واجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2022، بهدف تنسيق وتوحيد المواقف والرؤى الإفريقية قبيل انعقاد مؤتمر "كوب 27"، وكذا لتضمين احتياجات وطموحات القارة الإفريقية فى أجندة العمل المناخى العالمى.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولى إلى محاور برنامج "نوفى" للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ، موضحة أن البرنامج يعد الآلية التى ستعمل وزارة التعاون الدولى من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، فى ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائى ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وذلك فى ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر "كوب 27"، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية، إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع.

وأضافت أنه جار عرض هذه المشروعات على مختلف الشركاء من أجل توفير التمويل التنموى، وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، موضحة أن وزارة التعاون الدولى سبق وأن عقدت فى شهر يوليو الماضى منصة التعاون التنسيقى المشترك لمجموعة شركاء التنمية التى ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء، من أجل توفير التمويل التنموى وبحث آليات التمويل المبتكر.

وقالت إنه سيتم عقد جلسة استثمارية رفيعة المستوى، حول برنامج "نوفى" بمشاركة عدد كبير من شركاء التنمية وممثلى القطاع الخاص، بغرض حشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، بما يتواءم مع أهداف مصر فى ملف المناخ.