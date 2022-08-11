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تنسيق الجامعات 2022.. فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 09:29 صباحاً - أتاح موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى أول أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق .

 

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758  

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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