441 ألف مواطن تلقوا خدمات طبية ضمن «رعاية كبار السن» خلال 10 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 441 ألف و130 مواطنا فوق سن الـ 65 عاما، ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، منذ انطلاقه فى أكتوبر 2021 وحتى اليوم.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يهدف لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عاما، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعا فى هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبى، موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى.

ولفت عبدالرازق، إلى أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائى للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابع عبدالرازق، أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم النفسى، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعى بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلا عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات فى أوقات محددة والمحتوى الغذائى المتوازن اللازم للحالة الصحية.

وكشف الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، أنه يتم تسليم المرضى كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسى، مع 2 زيارة سنوية، لافتا إلى إحالة 25 ألفا و476 مريضا إلى المستشفيات لإجراء تدخلات طبية متقدمة.

وأشار إلى التنسيق بين برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" ومبادرات "100 مليون صحة" لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين حول البرنامج عبر الخط الساخن (15335).