توجيهات رئيس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى وتحت عنوان "خطة بكل محافظة لترشيد استهلاك الكهرباء.. الحكومة: حدائق فى المدن الكبرى وتشجير الطرق السريعة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة، لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات فى تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.

وأضافت الأهرام أن ذلك جاء خلال رئاسة الدكتور مدبولى، أمس، اجتماع مجلس المحافظين عبر الـ"فيديو كونفرانس"، بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.

وأوضح د. مدبولى أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع مسؤولى وزارتى الكهرباء والبترول، لمناقشة الإجراءات التى يمكن اتخاذها لترشيد الطاقة، وعمدت الحكومة إلى أن تبدأ بنفسها فى ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية والمنشآت العامة.

وتحت عنوان مدبولى: نستهدف التوسع فى المشروعات وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية لدفع معدلات النمو"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الـوزراء، تابع تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاصة بالعمل على تعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات التعدينية.

وأكد مدبولى خلال اجتماعه مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشؤون الثروة المعدنية، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والمهندس خالد الششتاوى، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، أمس، أن الدولة تستهدف من خلال التوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التى تزخر بها مصر، دفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما يسهم فى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض المقترحات الخاصة بالاستكشاف الوطنى لمناطق تواجد الذهب والعناصر المشعة والتمعدنات المصاحبة.

وفى تصريحات خاصة لـ"الأهرام"، وتحت عنوان "وزير الكهرباء والطاقة لـ"الأهرام": أنفقنا 468 مليار جنيه لتأمين استقرار الكهرباء خلال 8 سنوات"، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن وزارة الكهرباء تتخذ سلسلة من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من خلال استخدام محطات توليد الكهرباء الأعلى كفاءة منها محطات الكهرباء المنفذة عن طريق شركة سيمنز، والتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة فى إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى هذا المجال اعتمادا على إستراتيجية وطنية لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، كل ذلك أدى إلى خفض استخدام الوقود بنسبة 16% مقارنة بعام 2014، وكذا خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 26% منذ ذلك العام.

ولفت الوزير فى تصريحات خاصة لـ"الأهرام" إلى أنه تمت إضافة حوالى 30 ألف ميجاوات خلال السنوات الأخيرة بتكلفة استثمارية بلغت حوالى 355 مليار جنيه، إضافة إلى التوسع فى استخدام الطاقات المتجددة، الأمر الذى يتطلب وجود شبكات نقل وتوزيع كهرباء قوية على مستوى كافة الجهود المختلفة، وفى هذا الإطار فقد تم تنفيذ مشروعات لتدعيم الشبكة الكهربائية القومية على الجهود الفائقة والعالية بتكلفة استثمارية بلغت 75 مليار جنيه، إضافة إلى تدعيم شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بتكلفة بلغت 38 مليار جنيه، ليكون إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء حوالى 468 مليار جنيه وذلك خلال الثمانى سنوات السابقة.

وتحت عنوان "رئيس الأركان فى ندوة هيئة التدريب "دور العلم والتكنولوجيا فى الحروب الحديثة: التنسيق مع كل المؤسسات للحفاظ على قدرات القوات المسلحة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركـان حـرب القوات المسلحة، شهد وقائع الندوة الرئيسية لهيئة التدريب للقوات المسلحة بعنوان "دور العلم والتكنولوجيا فى الحروب الحديثة"، وذلك فى إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة المستمرة لكل الأنشطة العلمية والبحثية التى تتم بكل هيئات وإدارات القوات المسلحة، وبدأت الندوة بكلمة اللواء أ ـ ح ـ خالد أحمد شوقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر الذى توليه لكل الإدارات والهيئات لتظل دائما قادرة على تنفيذ مهامها باحترافية وكفاءة عالية.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى تناول كل أشكال الحروب السيبرانية ومخاطرها ومدى تأثير الحروب الإلكترونية الحديثة وزيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية المتطورة فى المجال العسكرى.

وتضمنت الـنـدوة جلستين علميتين تناولتا عددا من المـوضـوعـات فـى مـجـالات حـرب المعلومات والهجمات السيبرانية وأنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار بواسطة عدد من الخبراء والمحللين الإستراتيجيين وأساتذة الجامعات والمختصين من القوات المسلحة.

وقد خلصت الندوة إلى ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجى الهائل والمستمر فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى ودورهما فى المعارك الحديثة، فضلا عن الاستفادة من دراسات الخبراء فى مجال الطائرات الموجهة بدون طيار ارتباطا بتنامى التحديات الحالية والمستقبلية التى تواجه الأنظمة العسكرية عالميا، وحشد الطاقات لمجابهة كل التهديدات التى تؤثر على الأمن القومى المصرى.

وحول الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وتحت عنوان "أشتية" يحذر من خطورة الأوضاع فى الأراضى المحتلة.. و"جانتس" يتوعد قادة "الجهاد"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية أكد أن حكومة الاحتلال تشن حربا شاملة على الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته ومقدراته، وتوظف عمليات القتل والاستيطان لأغراض انتخابية على حساب الدم الفلسطينى.

وحذر أشتية من خطورة الأوضاع فى الأراضى المحتلة فى ظل الفراغ السياسى وانشغال العالم بقضايا أخرى، وغياب المحاسبة والمساءلة لدولة الاحتلال عن جرائمها وانتهاكاتها.

ونبه أشتيه إلى أهمية دعم الدول الشقيقة والصديقة الكامل لسعى فلسطين من أجل نيل العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، إضافة إلى دعم إنجاز المصالحة الوطنية والضغط الدولى على حكومة الاحتلال الإسرائيلى للسماح بإجراء الانتخابات فى القدس المحتلة.

فى غضون ذلك، حذر بينى جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلى، من أن إسرائيل سترد بقوة إذا ما تم خرق الهدوء فى غزة، وتوعد قادة حركة الجهاد الإسلامى بأنهم ليسوا فى مأمن حيثما كانوا، ونقلت هيئة البث الإسرائيلى عن جانتس قوله إنه "على جميع رؤساء المنظمات الفلسطينية أن يعيشوا فى قلق".

من جهتها، نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بهذه التصريحات، واعتبرتها "تحريضا عنصريا" يصدر عن قادة الاحتلال للتفاخر بالقوة العسكرية، والإصرار على قتل الفلسطينى أينما كان.

وفيما يتعلق بحادث مقتل "فتاة الشرقية"، وتحت عنوان "النائب العام يأمر بحبس قاتل "فتاة الزقازيق" 4 أيام على ذمة التحقيقات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المستشار حماده الصاوى النائب العام، أمر بحبس المتهم إسلام محمد أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل المجنى عليها سلمى بهجت -المعروفة إعلاميا بفتاة الزقازيق- عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقد كشفت التحقيقات ارتكاب المتهم الجريمة بعد ملاحقته المجنى عليها لفترة هددها فيها وذويها بالإساءة لسمعتها وقتلها على إثر رفضهم خطبته لها، لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة وشذوذ أفكاره ومعتقداته.

وأضافت الأهرام أن النيابة العامة استكملت إجراءات التحقيق بالاستماع إلى أحد عشر شاهدا منهم خمسة رأوا المتهم حال ارتكابه الجريمة، هم حارسة العقار، وابنها، وأحد المقيمين فيه، وصاحب «محل» بقالة مجاور للعقار، وصبى يعمل لديه، وتواترت أقوالهم حول رؤيتهم المتهم وهو يطعن المجنى عليها بمدخل العقار بعدما سمعوا صوت صراخها، وأضاف صاحب "المحل" والعامل لديه أن المتهم كان يجول بمحيط العقار محل الواقعة قبل ارتكاب الجريمة بساعة، وكان يسأل عن مكان مكتب جريدة كائن بالعقار كشفت التحقيقات عن سابق تلقى المجنى عليها تدريبا فيه.

وشهدت صديقة للمجنى عليها التى تعمل بالجريدة المذكورة أن الأخيرة انقطعت عن التدريب منذ سبعة أشهر لاستكمال دراستها، ثم قبل يوم الواقعة اتصلت الشاهدة بها للاطمئنان عليها، فعلمت بمرورها بضائقة نفسية، فألحت على لقائها بمقر الجريدة باليوم التالى، وفى ذات الليلة تواصل المتهم مع الشاهدة لسابق حصوله على رقم هاتفها، وسألها عن المجنى عليها لعدم تمكنه من الوصول إليها، فأخبرته بحضورها اليوم التالى للقائها بمقر الجريدة.

وشهد صاحب الجريدة المشار إليها بتلقيه رسالة من المتهم قبل يوم الواقعة طلب فيها الحضور لمقر الجريدة رغبة فى تلقيه تدريبا بها، فرحب بحضوره، ويوم الواقعة علم من صديقة المجنى عليها بارتكابه جريمة القتل بعدما سمع أصواتا بالعقار.

وتحت عنوان "انطلاق "أولى تنسيق" بحد أدنى 365 "علوم" و341 "رياضة" و264.5 "أدبى" أماكن للمرحلة الثانية بالهندسة والذكاء الاصطناعى والطب البيطرى والعلوم السياسية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رائح مجاميع الناجحين فى الثانوية العامة كشفت عن تأكد وجود فرص متميزة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، وعلى رأسها أكثر من 2000 مکان خال بـكـلـيـات الـهـنـدسـة والـتـخـطـيـط العمرانى لشعبة الرياضة، وأكثر من 7 آلاف مكان بالحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، وما لا يقل عن 4500 مكان بكليات الطب البيطرى لطلاب "العلوم"، وأكثر من 3000 مكان بكليات الذكاء الاصطناعى والحاسبات والمـعـلـومـات، كـمـا تـوجـد أمـاكـن خالية بالاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن، وجميع اللغات.