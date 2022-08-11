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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 12-8-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 12-8-2022

مهنياً: ربما تحل مكان أحد المسؤولين، وتستقطب الإعجاب والاحترام، وتقدّم أفكاراً برّاقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح.

عاطفياً: تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة.

صحياً: تتقبل النصائح الغذائية بكل طيبة خاطر وتعمل على تنفيذها بحذافيرها.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 12-8-2022

مهنياً: هذا اليوم يكون الأنسب جداً لتسوية قضية عالقة للمرة الأخيرة أو للمصالحة أو لكسب تأييد معيّن.

عاطفياً: لا تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع بحماية تعزّز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات، وتكون أنت مصدر الدّعم والثبات في هذه العلاقة.

صحياً: قد تنقلب الأمور رأساً على عقب، بسبب إهمالك القيام بما يلزم للحفاظ على صحتك.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 12-8-2022

مهنياً: الطريق خالٍ تماماً من الحواجز وكأنّ الخصم غائب كليّاً عن الساحة، فتستفيد من هذا الوضع لتحسين مركزك المهني.

عاطفياً: تعيش جواً من التناقضات بسبب دخول كوكب فينوس إلى برج السرطان ليثير بعض المشاكل العائلية والعاطفية العابرة.

صحياً: إذا وجدت نفسك متعباً عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجباً عليك.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 12-8-2022

مهنياً: عليك التروي يا عزيزي قدر المستطاع في اتخاذ أحد القرارات إذا كنت تجد أن من الأفضل عدم اتخاذه حالياً.

عاطفياً: فكّر وحلّل وادرس كل الإحتمالات والنتائج المرتقبة، حان الوقت لتجسيد أمنياتك وتحقيق رغبة المحيطين بك بالارتباط رسمياً.

صحياً: وفر على نفسك القيام بمهام الآخرين واكتف بالمطلوب منك فقط لترتاح بعض الشيء.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 12-8-2022

مهنياً: لا تتردّد لحظة في اتخاذ المبادرة تجاه الزملاء ولا تتوقّف طويلاً عند محطة متعثّرة إلاّ إذا كانت تعني لك كثيراً.

عاطفياً: تصمد في وجه الأيام المضطربة والمقلقة التي تمر في حياتك، وتكون عواطفك جيّاشة وسحرك طاغٍياً بدون أدنى شك.

صحياً: تحاول الترفيه عن نفسك بالقيام بأي نشاط يلهيك عن التفكير في مشاغل العمل وهموم الحياة.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 12-8-2022

مهنياً: تشعر بالقوّة على مواجهة الظروف الطارئة وتتمتّع بإرادة قويّة حيوية عظيمة تؤهّلك للمنافسة والنجاح والتفوّق.

عاطفياً: بالإمكان حماية استقرار العلاقة وصونها من أي اهتزاز طارئ شرط التعاطي مع الظروف والمستجدّات بتعقل ورويّة.

صحياً: تحاول قدر الإمكان التخفيف من المشروبات الروحية والتدخين ومضاعفة ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 12-8-2022

مهنياً: يجعل هذا اليوم أفكارك لامعة ومثيرة للاهتمام، وتكون متفائلاً أكثر من العادة ومتحمساً جداً، فتسعى جاهداً لتقديم الأفضل.

عاطفياً: على الرغم من ظهور غيمة رمادية يمكن أن تعكر صفو العلاقة، لن يكون الجو عاصفاً، وأنت على موعد مع أجواء رائعة.

صحياً: تبتعد قدر الإمكان عن الأجواء المتوترة المحيطة بك وتستعيض عنها بمرافقة الأصدقاء في نشاطات ترفيهية.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 12-8-2022

مهنياً: تراكم العمل وتأجيل إنجاز المطلوب منك ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة.

عاطفياً: تعيش يوماً رومانسيّاً جميلاً خالياً من المشاكل يحاول خلاله الحبيب اسعادك بكل الوسائل.

صحياً: تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد وتشعر أنك أصبحت شخصاً آخر.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 12-8-2022

مهنياً: يلاحظ الكثيرون اليوم الجهد الكبير الذي تبذله في العمل وتفانيك وإخلاصك، وهو بالطبع لن يضيع سدىً.

عاطفياً: يفاجئك الشريك اليوم بمواقف مميّزة جداً ويلاطفك بشكل كبير ليكسب رضاك، وبما انّك مطمئن البال تبادله الاهتمام.

صحياً: تقرر أن الاهتمام بالصحة يجب أن يحتل المرتبة الأولى في اهتماماتك لتتمكن من البقاء سليماً معافى.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 12-8-2022

مهنياً: حافظ على الملفات الخطيرة وعلى أسرار العمل ولا تبح بها لأحد، يوم مليء بالمفاجآت فكن مستعداً لكل متغيرات جديدة.

عاطفياً: واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن متكتماً على الإطلاق، وعليك أن تفكر في مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص علاقتكما.

صحياً: تستفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسير في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال أو ممارسة السباحة.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 12-8-2022

مهنياً: تعقد هذا اليوم صفقات مهنية كبيرة وتعقد اتفاقات تعاون جديدة تحصل من خلالها على أرباح جيدة.

عاطفياً: لا تبقَ صامتاً أو كتوماً، وحاول أن تناقش الحبيب في أمور جوهرية وثقافية لتتعرف إليه أكثر فأكثر.

صحياً: خفف من تناول ثمار البحر وخصوصاً المقلي منها، وحاول التنويع في مأكولاتك.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12-8-2022

مهنياً: حاول دراسة مجالات مهنية جديدة ومشاريع غير مألوفة في وسطك المهني يمكن أن تنافس من خلالها كبريات الشركات.

عاطفياً: يعزّز هذا اليوم أجواءك الرومانسية ويجعلك أكثر جاذبية وبهاءً في نظر الشريك، لكن لا تمزج بين الحب والعمل في هذه الاثناء.

صحياً: كثرة المطالعة في وضع جلوس غير مريح يسبب لك آلاماً في الرقبة والعنق ويرهق نظرك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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