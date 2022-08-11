حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 12-8-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 12-8-2022

مهنياً: ربما تحل مكان أحد المسؤولين، وتستقطب الإعجاب والاحترام، وتقدّم أفكاراً برّاقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح.

عاطفياً: تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة.

صحياً: تتقبل النصائح الغذائية بكل طيبة خاطر وتعمل على تنفيذها بحذافيرها.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 12-8-2022

مهنياً: هذا اليوم يكون الأنسب جداً لتسوية قضية عالقة للمرة الأخيرة أو للمصالحة أو لكسب تأييد معيّن.

عاطفياً: لا تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع بحماية تعزّز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات، وتكون أنت مصدر الدّعم والثبات في هذه العلاقة.

صحياً: قد تنقلب الأمور رأساً على عقب، بسبب إهمالك القيام بما يلزم للحفاظ على صحتك.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 12-8-2022

مهنياً: الطريق خالٍ تماماً من الحواجز وكأنّ الخصم غائب كليّاً عن الساحة، فتستفيد من هذا الوضع لتحسين مركزك المهني.

عاطفياً: تعيش جواً من التناقضات بسبب دخول كوكب فينوس إلى برج السرطان ليثير بعض المشاكل العائلية والعاطفية العابرة.

صحياً: إذا وجدت نفسك متعباً عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجباً عليك.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 12-8-2022

مهنياً: عليك التروي يا عزيزي قدر المستطاع في اتخاذ أحد القرارات إذا كنت تجد أن من الأفضل عدم اتخاذه حالياً.

عاطفياً: فكّر وحلّل وادرس كل الإحتمالات والنتائج المرتقبة، حان الوقت لتجسيد أمنياتك وتحقيق رغبة المحيطين بك بالارتباط رسمياً.

صحياً: وفر على نفسك القيام بمهام الآخرين واكتف بالمطلوب منك فقط لترتاح بعض الشيء.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 12-8-2022

مهنياً: لا تتردّد لحظة في اتخاذ المبادرة تجاه الزملاء ولا تتوقّف طويلاً عند محطة متعثّرة إلاّ إذا كانت تعني لك كثيراً.

عاطفياً: تصمد في وجه الأيام المضطربة والمقلقة التي تمر في حياتك، وتكون عواطفك جيّاشة وسحرك طاغٍياً بدون أدنى شك.

صحياً: تحاول الترفيه عن نفسك بالقيام بأي نشاط يلهيك عن التفكير في مشاغل العمل وهموم الحياة.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 12-8-2022

مهنياً: تشعر بالقوّة على مواجهة الظروف الطارئة وتتمتّع بإرادة قويّة حيوية عظيمة تؤهّلك للمنافسة والنجاح والتفوّق.

عاطفياً: بالإمكان حماية استقرار العلاقة وصونها من أي اهتزاز طارئ شرط التعاطي مع الظروف والمستجدّات بتعقل ورويّة.

صحياً: تحاول قدر الإمكان التخفيف من المشروبات الروحية والتدخين ومضاعفة ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 12-8-2022

مهنياً: يجعل هذا اليوم أفكارك لامعة ومثيرة للاهتمام، وتكون متفائلاً أكثر من العادة ومتحمساً جداً، فتسعى جاهداً لتقديم الأفضل.

عاطفياً: على الرغم من ظهور غيمة رمادية يمكن أن تعكر صفو العلاقة، لن يكون الجو عاصفاً، وأنت على موعد مع أجواء رائعة.

صحياً: تبتعد قدر الإمكان عن الأجواء المتوترة المحيطة بك وتستعيض عنها بمرافقة الأصدقاء في نشاطات ترفيهية.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 12-8-2022

مهنياً: تراكم العمل وتأجيل إنجاز المطلوب منك ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة.

عاطفياً: تعيش يوماً رومانسيّاً جميلاً خالياً من المشاكل يحاول خلاله الحبيب اسعادك بكل الوسائل.

صحياً: تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد وتشعر أنك أصبحت شخصاً آخر.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 12-8-2022

مهنياً: يلاحظ الكثيرون اليوم الجهد الكبير الذي تبذله في العمل وتفانيك وإخلاصك، وهو بالطبع لن يضيع سدىً.

عاطفياً: يفاجئك الشريك اليوم بمواقف مميّزة جداً ويلاطفك بشكل كبير ليكسب رضاك، وبما انّك مطمئن البال تبادله الاهتمام.

صحياً: تقرر أن الاهتمام بالصحة يجب أن يحتل المرتبة الأولى في اهتماماتك لتتمكن من البقاء سليماً معافى.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 12-8-2022

مهنياً: حافظ على الملفات الخطيرة وعلى أسرار العمل ولا تبح بها لأحد، يوم مليء بالمفاجآت فكن مستعداً لكل متغيرات جديدة.

عاطفياً: واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن متكتماً على الإطلاق، وعليك أن تفكر في مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص علاقتكما.

صحياً: تستفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسير في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال أو ممارسة السباحة.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 12-8-2022

مهنياً: تعقد هذا اليوم صفقات مهنية كبيرة وتعقد اتفاقات تعاون جديدة تحصل من خلالها على أرباح جيدة.

عاطفياً: لا تبقَ صامتاً أو كتوماً، وحاول أن تناقش الحبيب في أمور جوهرية وثقافية لتتعرف إليه أكثر فأكثر.

صحياً: خفف من تناول ثمار البحر وخصوصاً المقلي منها، وحاول التنويع في مأكولاتك.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12-8-2022

مهنياً: حاول دراسة مجالات مهنية جديدة ومشاريع غير مألوفة في وسطك المهني يمكن أن تنافس من خلالها كبريات الشركات.

عاطفياً: يعزّز هذا اليوم أجواءك الرومانسية ويجعلك أكثر جاذبية وبهاءً في نظر الشريك، لكن لا تمزج بين الحب والعمل في هذه الاثناء.

صحياً: كثرة المطالعة في وضع جلوس غير مريح يسبب لك آلاماً في الرقبة والعنق ويرهق نظرك.