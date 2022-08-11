حياة كريمة.. جامعة جنوب الوادى: الكشف وصرف العلاج لـ 513 حالة مجانا

جدة - نرمين السيد - واصلت جامعة جنوب الوادى تقديم الخدمات الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة وإشراف والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





يأتى هذا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم خدمات مجتمعية تليق بالأهالى، وخصوصا فى القرى الأكثر احتياجا.

مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة... ومن جانبه، أكد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة قامت بعمل قافلة شاملة لقرية كوم المؤمنين بقفط شملت قافلة طبية بشرية وندوات قام بها متخصصون من كليات التربية والتمريض والزراعة والحاسبات والمعلومات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة الطبية قامت بالكشف وصرف العلاج المجانى لـ 513 حالة، متابعا: "كما قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوزيع الملصقات والتوعية بمخاطر الإدمان على صحة الفرد وتأثيره على الأسرة والمجتمع.

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة... وفى السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد كمال نصار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الزراعية قامت بتوعية المزارعين عن أهم طرق المكافحة الأمنة للحشرات المنتشرة فى الزراعات كما قاموا بالتوعية على الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية.