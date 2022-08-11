طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس حارا رطبا على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وعن حالة البحر المتوسط فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر و نصف إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 23

وادى النطرون 34 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 33 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 24

السلوم 32 22

سيوة 36 24

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 36 26

نخل 36 19

نويبع 38 27

طابا 37 26

كاترين 35 19

الطور 38 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 30

مرسى علم 39 30

الفيوم 35 25

بنى سويف 36 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 29

إدفو 42 30

أبوسمبل 41 30

الوادى الجديد 41 25

شلاتين 39 31

أبو رماد 37 29

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28