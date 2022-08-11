مؤتمر المناخ cop27.. خالد فودة يلتقى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

جدة - نرمين السيد - وقالت محافظة جنوب سيناء فى بيان لها، إن اللقاء تناول بحث عديد من الموضوعات المشتركة ودعم المحافظة بالاحتياجات والمعدات اللازمة لرفع كفاءة القطاع بالمدينة، بحضور المهندس احمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ.

وأجرى رسلان جولة تفقدية لمحطة تحلية خليج نبق طاقة 6000 م3/يوم و تعمل بتكنولوجيا (px) لتوفير الطاقة المستخدمة كما يجري حاليا عملية توسعات محطة بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب لتصل الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 12000م3/يوم و تغذي المحطة منطقة خليج نبق ومطار شرم الشيخ الدولي و الخزانات الاستراتيجية بالمدينة.

مؤتمر المناخ cop27

وتابع رسلان آخر مستجدات أعمال رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي لتتماشى مع أعلى معدلات الحفاظ علي الحياة البرية والتنوع البيئي والجاري الانتهاء منها بتكلفة تصل 11 مليون جنيه، حيث يتمتع موقع المحطة بوجود موقع مشاهدة الطيور الحوامة المهاجرة.

وتفقد محطة تحلية المدينة والتي تغذي الأحياء السكنية بمدينة شرم الشيخ بطاقة إنتاجية 10000م3/يوم .

وأكد البيان أنه تم خلال الزيارة تدعيم شرم الشيخ بعدد من سيارات نقل المياه والمعدات الخاصة بالصرف الصحي كتأمين طوارئ خلال فترة مؤتمر المناخ من شركات المياه والصرف الصحي في إطار خطة التكامل بين الشركات التابعة للشركة القابضة.