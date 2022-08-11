حكم تنظيم النسل.. الإفتاء تحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ضمن حملة "من حقك أن تعرف": "تنظيم الأسرة للنسل أضحى من الضروريات الحياتية والشرعية، فاتِّفاق الزوجين على تباعد فترات الحمل لتدبير مستقبل الأسرة، أو إيقافه لمدة معينة من الزمن لنفس الغرض أضحى أمرًا ضروريًّا حاليا".

حكم تنظيم النسل

وأضافت: "تنظيم النسل أصبح ضروريا حاليا، للتناسب بين الموارد والنسل من ناحية، ولدعوة نصوص الشرع ومقاصده إليها من ناحية أخرى، فقد دعت الشريعة إلى حفظ النسل وجودته، وأباحت العزْلَ عند الحاجة، ولا يتعارض ذلك مع دعوة بعض الأحاديث إلى التكاثر فى وقتٍ ما، إذ المقصود هو النسل الذى يحصل به التفاخر الحقيقى بتعليمه وصحَّته لا مجرد الكثرة التى هى كغثاء السيل".

تنظيم النسل

تنظيم النسل.. وكان رد إلى دار الإفتاء، سؤال من سائل يقول فيه: هل يتنافى تنظيم النسل مع التوكل على الله، وهل هو معاندة لقدر الله؟

وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن منع الحمل مؤقتًا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذًا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم فى كل أعماله.

تنظيم النسل .. واستدلت على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه: "اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ" أى اعقل الناقة واتركها متوكلًا على الله فى حفظها، وقال الإمام الغزالى فى كتاب "الإحياء" عن العزل: "الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب فى الكسب ودخول مداخل السوء غير منهى عنه".

تنظيم النسل

وتابعت: "لا يعد تنظيم النسل معاندة لقدر الله، لأن قدر الله غيبٌ غير معروف، ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه فى حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى شأن العزل: مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَىء لَمْ يَمْنَعْهُ شَىء".