انقطاع المياه عن 14 منطقة فى القاهرة.. السبت المقبل (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنه سيتم انقطاع المياه عن عدد من مناطق القاهرة، نظرا لأعمال اللحامات الخاصة بخط قطر 1000 مم المتعارض مع أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس .

وأضافت: "وسيترتب على ذلك انقطاع المياه عن مناطق "شارع سنان – شارع ترعة الجبل – حمامات القبة – شارع ابن سندر – شارع طومنباى – منطقة عين شمس الغربية – شارع سليم الاول – شارع عين شمس – خارجة المطرية – منشية البكرى – الحرس الجمهورى – رئاسة القوات الجوية".

و"عمارات العبور – دار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة – الشيراتون – خزان 5 – الملتقى العربى – الكلية الحربية، الحى العاشر - مساكن صقر قريش - مدينة الأمل "الهجانة سابقا".

ولفتت إلى أن نقطاع المياه سيكون اعتبارا من يوم السبت المقبل الساعة الـ 10 صباحا، وحتى الساعة الـ 12 منتصف الليل.

ولفتت شركة مياه الشرب بالقاهرة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى والمحمول.