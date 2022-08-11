درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل الطقس خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع ارتفاع فى نسبة الرطوبة على شمال البلاد لتصل الرطوبة النسبية الى 90% على السواحل الشمالية و 80% على القاهرة والوجة البحرى مما يؤدى الى الشعور بمزيد من الارتفاع بحرارة الطقس وخصوصا فى أوقات الليل على الرغم من درجات الحرارة فى المعدلات الطبيعة أو أقل بقليل.

وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة، كما تنشط الرياح على مسطح البحر الأحمر وعلى شمال وجنوب الصعيد.

طقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

واشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة حتى الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، لافتة إلى وجود نشاط لـ الرياح لعى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.