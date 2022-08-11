وزير خارجية الحزب الشيوعى الصينى يستقبل سفير مصر فى بكين

جدة - نرمين السيد - ونقل سفير مصر فى بكين إلى وزير خارجية الحزب الشيوعى الصينى تهنئة وزير الخارجية سامح شكرى على توليه مهام منصبه الجديد.

وشهد اللقاء استعراض مجمل الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية بين مصر والصين، والتى تشهد ازدهارا وتطورا ملحوظا فى جميع المجالات، تحت رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الصينى شى جين بينج.

وتم التباحُث وتبادل وجهات النظر حول مختلف التطورات على صعيد الأوضاع الدولية والإقليمية، وكذا الرؤى بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد أشاد وزير خارجية الحزب الشيوعى الصينى بما حققته مصر من تنمية وازدهار وتقدم خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما على صعيد التطور السريع في البنية التحتية، والنجاح في طرح رؤى واقعية لرفع مستوى معيشة أبناء الشعب المصري، وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي، والصمود أمام التحديات والظروف الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع.

ومن جانبه، أكد السفير المصرى فى بكين على متانة العلاقات المصرية الصينية، والتى ترتكز على تحقيق مصالح البلديّن والشعبيّن، والتمسك بالمبادئ الأساسية التى تحكم العلاقات الدولية، مؤكدا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق فى إطار التعاون المصرى الصينى بشكل فعّال فى مختلف المجالات.