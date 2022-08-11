ريال مدريد يعزز صدارته لقائمة الأكثر تتويجا بالبطولات القارية بـ28 لقبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 12:29 صباحاً - توج فريق ريال مدريد الإسبانى بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه اليوم، الأربعاء، على أينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-0 بملعب هلسنكى الأولمبى بالعاصمة الفنلندية.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 28 بطولة قارية بفوزه اليوم بلقب السوبر الأوروبي، ليعزز صدارته لترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات القارية ويوسع الفارق إلى 4 ألقاب مع النادي الأهلي صاحب الوصافة.

وجاء ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية كالتالي..

ريال مدريد 28 بطولة

الأهلي 24 بطولة

بوكا جونيورز 18 بطولة

ميلان 18 بطولة

إندبندينتي 18 بطولة

برشلونة 17 بطولة

الزمالك 13 بطولة

ليفربول 13 بطولة