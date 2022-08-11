جدة - نرمين السيد - قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه منذ بداية هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، تم التواصل مع المصريين فى أوكرانيا، وبصدور التوجيهات الرئاسية بشأن نقلهم إلى أرض الوطن، تم التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى كييف ودول الجوار الأوكرانى.





جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية التى تتخذها الوزارات والجهات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأزمة على مختلف الأصعدة. وأشارت إلى أنه تم عقد امتحانين للطلبة العائدين لتحديد مستواهم وإلحاقهم بالجامعات الخاصة والأهلية فى مارس ومايو، كما أنه جار التنسيق مع وزارة التعليم العالى لعقد امتحان ثالث خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه لم يتبق فى أوكرانيا من الطلبة المصريين حاليا سوى أقل من 100 طالب فقط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة: ننسق مع وزارة التعليم العالى بشأن الطلاب العائدين من أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.