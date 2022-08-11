مطار الغردقة الدولى يستقبل البعثة المصرية لعبور بحر المانش (صور)

جدة - نرمين السيد - وقدمت الشركة المصرية للمطارات التهنئة إلى أبطال مصر، الذين صنعوا إنجازا جديدا يضاف لسجلات مصر فى المجال الرياضى، ونجحوا فى تحقيق رقم جديد فى زمن عبور بحر المانش. ومن جانبهم عبر الأبطال القادرون باختلاف عن سعادتهم بحسن الاستقبال داخل المطار.

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