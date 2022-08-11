تاج الدين: مصر لا تقر أى لقاح إلا بعد دراسات دقيقة

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة والوقاية، أن لقاح فيروس كورونا الخاص بالأطفال تمت تجربته فى بلاد كثيرة جدا .. والأطفال فى معظم دول العالم أخذوا هذه اللقاحات بأمان كامل.





وأكد دكتور تاج الدين، خلال اتصال هاتفى مع قناة "المحور" الفضائية لبرنامج "90 دقيقة"، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر لا تقر أى لقاح خاص بفيروس كورونا ألا بعد دراسات دقيقة وتجارب للاطمئنان من أمان وفاعلية هذه اللقاحات.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا كبيرا فى معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن الحملة القومية التى قامت بها الدولة من أجل أخذ لقاح كورونا ساعدت فى ذلك.

وأكمل د. تاج الدين أنه بسبب هذه الحملة تم تطعيم المواطنين بـ 90 مليون جرعة من لقاحات كورونا، معلنا أن هناك بعضا من المواطنين أخذوا الجرعة الثالثة التنشيطية والبعض الآخر أخذ جرعتين.

ووجه مستشار الرئيس للشئون الصحية نصيحة للطلاب الذين يتراوح أعمارهم فوق سن 18 عاما، بضرورة التوجه لأخذ الجرعات التنشيطية من لقاح فيروس كورونا حتى يستعدوا لعامهم الدراسى القادم فى أمان تام.

وأضاف أن فيروس كورونا مازال موجودا فى كثير من دول العالم، متابعا، أن التجربة الروسية رائدة فى مقاومة هذا المرض سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى.

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