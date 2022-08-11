أمين البحوث الإسلامية يهنئ القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - هنأ نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لصدور قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكليفه للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر بعد بلوغ محمد المحرصاوى سن المعاش القانونى.





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