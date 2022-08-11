الانتهاء من إزالة عقارات الصف الأول من شارع حسين كامل بألماظة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات للسكان وإزالة عقارات الصف الأول من شارع حسين كامل سليم بألماظة مصر الجديدة، لاستيعاب الحركة المرورية لامتداد طريق السويس.





وصرح نائب المحافظ اليوم بأنه يتم حاليًا صيانة ودهان وتدعيم عقارات الصف الثانى بناء على توجيهات خالد عبد العال محافظ القاهرة وبحضور حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة، وتنفيذ مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة. وأضاف "صابر" أن طريق حسين كامل سليم بألماظة يعد محورا حيويا يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتدادا لمحور طريق السويس، وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر"، مؤكدا أن هذا المحور سيسهم فى خلق شريان مرورى حيوى يؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة. وفى نفس السياق، تابع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية اليوم أعمال حصر العقارات المتعارضة مع توسعة محاور المرج الجديدة التى سيتم تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعددها 7 محاور، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفى إطار توجيهات خالد عبد العال محافظ القاهرة.

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