البابا تواضروس يناشد الكنائس الاهتمام بترشيد الطاقة بسبب الأزمة العالمية

جدة - نرمين السيد - طالب قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم، كافة إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية فى مصر بضرورة مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة بسبب زيادة الأعباء على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية.





جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعى، والذى عقد مساء اليوم، فى المقر البابوى بالقاهرة.

وقال قداسة البابا: "أريد أن ألفت نظر حضراتكم لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمس واليوم عن أمر هام جدا، أنه يوجد أزمة فى العالم لكل دول العالم بما فيها دولتنا".

وتابع: "بما أن مصر دولة نامية ودولة كبيرة السكان عددا، وبما أن مصر مواردها محدودة ويوجد تحديات حولها من كل ناحية، لذلك لا بد أن نشعر بهذه الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم ومؤثرة تأثير شديد جدا على بلادنا، الدولة والحكومة والقيادة السياسية يبذلون أقصى ما عندهم بحيث أن نعبر هذه الأزمة بأقل المتاعب، ولكننا مرتبطين بدول العالم كله".

وواصل: "لذلك المناشدة التى قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء بتقليل وتخفيض استهلاكات الطاقة بصفة عامة أمر هام لكل بيت ولكل أسرة ولكل كنيسة، ولهذا أناشد جميع الكنائس والإيبارشيات بتقليل استخدامات واستهلاكات الطاقة والإنارة والتكييفات..، لأن إنارة لمبة واحدة سيحدث فارقا كبيرا، والدولة فى احتياج لكل عملة صعبة بسبب ارتفاع الأسعار الشديد جدا فى العالم، لذلك يجب أن نشترك جميعا فى تنفيذ ذلك".

وأكد البابا فى حديثه: "وأناشد الآباء المطارنة والآباء الأساقفة والآباء الكهنة فى الكنائس وبيوت الخدمة وبيوت الخلوة وفى الخدمات المتنوعة، تقليل الإضاءة وتقليل الاستخدام للطاقة بكل صورة ممكنة، ويجب أن نشارك جميعا وباهتمام شديد لكى الله يعبر بنا هذه الأزمة التى قد تمتد إلى مارس القادم، هى أزمة كبيرة مع دخول الشتاء ومع استخدامات الغاز، بالحقيقة ربنا أعطانا حقول عديدة كمصدر للغاز ولكن فى نفس الوقت يوجد دور ومسؤولية كل واحد فينا".

واختتم بالقول: "لذلك أحب أن الجميع يلتفت ونبدأ من اليوم فى كل المبانى الملحقة بالكنائس، وكذلك مبانى الكنائس، فلا داعى لإضاءة صحن الكنيسة بإضاءات كبيرة، ولا ننسى أن عشنا زمانا طويلا على الشموع والقناديل، ويصير اليوم الإحساس بهذه المشكلة وهذه الأزمة الكبيرة كواجب وطنى من الضرورى أن نشارك فيه، على المستوى الفردى والمستوى الجماعى، حتى أن الدولة والحكومة أجلوا زيادات فواتير الكهرباء لأول السنة الجديدة لتخفيف الأعباء على كل إنسان، لذلك دورنا أيضا أن ننتبه لذلك، أرجو السلامة للجميع وأرجو أن نحتمل الأزمة جميعا إلى أن تعبر بسلام وتعود حياتنا إلى طبيعتها الجديدة".