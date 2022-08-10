بعد عبورهم المانش.. محافظ البحر الأحمر يستقبل السباحين المصريين

جدة - نرمين السيد - استقبل عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، البعثة المصرية لعبور بحر المانش للأصحاء وذوى الهمم، بالورود تكريما وتشجعيا لهم، وذلك عقب وصولهم مطار الغردقة الدولى، حيث سافرت البعثة إلى مدينة فولكستون فى إنجلترا، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ونجحت فى عبور بحر المانش وتحقيق رقم جديد فى عبوره فى زمن 12 ساعة ودقيقتين.





وقال بيان اليوم لمحافظة البحر الأحمر إن المحافظ أهدى الكابتن خالد شلبى، رئيس البعثة، ميدالية البحر الأحمر، تكريما للمجهود الكبير الذى بذله من أجل عبور السباح محمد الحسينى من " ذوى الهمم " لبحر المانش، كما قدم المحافظ التهنئة إلى أبطال مصر، الذين صنعوا إنجازا جديدا يضاف لسجلات مصر فى المجال الرياضى، ونجحوا فى تحقيق رقم جديد فى زمن عبور بحر المانش، مؤكدا على أن الدولة تقدم الدعم الكامل لكل الأبطال الرياضيين الذين يمثلون مصر فى مختلف المحافل، ويحرصون على صناعة تاريخ مشرف لوطنهم بالعزيمة والإصرار والتفوق الرياضى وخاصة من أبطالنا القادرون باختلاف وتابع المحافظ قائلا: مصر تشهد العديد من الإنجازات فى مختلف القطاعات ومنها الشباب والرياضة، وتحقيق العديد من الألقاب فى الألعاب الفردية والجماعية فى جميع البطولات، فى ضوء توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانبهم، عبر أعضاء البعثة المصرية عن بالغ سعادتهم على حفاوة الاستقبال من اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، داخل مطار الغردقة الدولى، كما عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالنجاح فى تحدى عبور المانش، وتسجيل رقم جديد باسم مصر، وأهدوا هذا الإنجاز إلى القيادة السياسية وجميع أفراد الشعب المصرى. وأكد الكابتن خالد شبلى، رئيس البعثة، أن هذه هى أول مرة يتم عبور المانش من فريق يدمج بين الأصحاء وذوى الهمم، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تم بالتعاون بين مصر وألمانيا، موضحا أن أعضاء الفريق المصريين عاهدوه خلال التدريبات على تحقيق هذا الإنجاز لتسجيله باسم مصر فى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث إن محاولة العبور تحققت فى زمن قدره 12 ساعة ودقيقتين.

وأشار شلبى، إلى أن محاولة العبور بدأت من ضفة بحر المانش فى إنجلترا، وانتهت فى الضفة المقابلة بفرنسا، وتم رفع علم مصر من جانب أعضاء الفريق بعد نجاح المحاولة.ويذكر أن الفريق الذى عبر بحر المانش يتكون من السباحين محمد الحسينى من " ذوى الهمم " وأحمد أسامة، والسباحة شيرويت حافظ، وسباحتين ألمانيتين، بقيادة المصرى خالد شلبى، والفكرة بدأت عندما تم توجيه دعوة للسباحة الألمانية "يتنا دينكن" والمصابة بإعاقة حركية فى سنة 2018، وطلب منها كابتن "خالد شلبى" الإنضمام لفريق عبور بحر المانش هى وسباحة ثانية ليضم الفريق مصريين وألمان، بقيادة مصرية فى رسالة دعم مهمة لذوى الهمم والدمج بينهم وبين الناس، وكرسالة تؤكد وجود تواصل وتعاون بين الشعوب. رافق المحافظ خلال مراسم الاستقبال، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ تامر سمير، وعددا من القيادات مطار الغردقة الدولى.