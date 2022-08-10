سفير مصر بلبنان يبحث مع وزير الزراعة سبل تطوير التعاون الثنائى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال سفير مصر للوزير اللبنانى بمقر السفارة المصرية بالعاصمة بيروت. تناول اللقاء استعراض علاقات التعاون بين مصر ولبنان خلال الفترة الماضية وخصوصا فى قطاع الزراعة، حيث سبق وأن زار الوزير عباس الحاج حسن مصر أواخر العام الماضى.

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