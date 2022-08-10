رئيس دير الأنبا بولا يشارك باحتفالات العذراء فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - شارك نيافة الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا العامر "البحر الأحمر"، الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، فى النهضة الروحية، التى تقيمها كنيسة السيدة العذراء مريم ببورسعيد بمناسبة صومها المقدس.





وبدأت مساء اليوم بصلاة العشية والألحان الخاصة بالعذراء مريم وزفة الأيقونة والأنبوبة التى تحوى بداخلها جزء من رداء السيدة العذراء. واختتمت النهضة بكلمة روحية ألقاها نيافة الأنبا دانيال متحدثا فيها عن "الروح القدس".

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