محافظ الإسكندرية يتابع معدلات إنجاز مشروع إنشاء نفق وكبارى شارع 45

جدة - نرمين السيد - تابع محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، معدلات ونسب إنجاز مشروع إنشاء نفق وكبارى شارع 45 بطريق الكورنيش، فى إطار جولاته المستمرة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية.





جاء ذلك بحضور المهندس مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، ومحمد سحلول رئيس حى المنتزه أول. وخلال الجولة؛ أشاد المحافظ بمعدلات الإنجازات التى تمت بالمشروع والتى وصلت إلى نسبة 80 ٪، وجارى العمل فى باقى المشروع ليتم الانتهاء منه خلال شهرين. وأكد أن المشروع يعد إضافة جيدة ومميزة لكورنيش الإسكندرية، حيث يهدف إلى القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية فى تلك المنطقة وخاصة فى فصل الصيف، بالإضافة إلى إنشاء ممشى بطول 250 م، والأنفاق الخاصة بالمشاة.

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