سفير الهند بالقاهرة: طفرة كبيرة فى التبادل التجارى بلغت 7.26 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده السفير اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ76 لاستقلال الهند.

وأضاف أن مصر تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للهند فى القارة الإفريقية، حيث بدأ العمل باتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين فى عام 1978، موضحا أن التجارة بين البلدين حققت نموا كبيرا بأكثر من خمسة أضعاف خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأشار إلى أن التبادل التجارى سجل فى شهرى أبريل ومايو من العام الجارى ما يقرب من 1.13 مليار دولار، مشيرا إلى أن الهند كانت فى عام 2021 سادس أكبر شريك تجارى وخامس أكبر مصدر للواردات وثالث أكبر وجهة للتصدير لمصر.

وذكر السفير الهندى أنه خلال عام 2021 / 2022 شملت أهم واردات الهند من مصر النفط الخام والأسمدة والكيماويات غير العضوية والقطن بينما تمثلت واردات مصر من الهند فى اللحوم والحديد والصلب والمركبات الخفيفة وغزل القطن.

واستعرض السفير الهندى آليات العمل الثنائية التى تسهل التعاون فى المجالات التجارية والاقتصادية بين الهند ومصر، موضحا أن السفارة تقوم بتنظيم فعاليات مختلفة بهدف دعم التعاون التجارى.

كما أبرز سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه مشاركة أكثر من 10 وفود من اتحاد منطمات التصدير الهندية ومجلس ترويج صادرات المنسوجات ومجلس ترويج صادرات الصوف وغيرها فى معارض تجارية أقيمت فى مصر خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2021.

وفيما يخص الاستثمارات، قال سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه إن حوالى 50 شركة هندية من مختلف القطاعات تستثمر فى مصر بحجم استثمارات مجمعة يبلع 3.15 مليار دولار.

ولفت إلى أن عددا من الشركات الهندية قامت بتنفيذ مشروعات هامة فى مصر، حيث أكملت ال اند تى بنجاح مشروع توشكى 2 ومشروع خط النقل العلوى المزدوج بوادى حلفا بقدرة 220 كيلو فولت، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى فى العين السخنة ورأس غارب وسفاجا بقيمة مجتمعة بلغت 133.3 مليون دولار، كما قامت شركة ستيرلينج اند ويلسون ببناء محطات للطاقة الشمسية فى خمسة مشروعات بأسوان فى 2018-2019 بتكلفة 250 مليون دولار.

وأوضح سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيهر أن شركة فاتيك واباج الهندية تعمل خاليا فى 10 مشروعات لمعالجة المياه فى مصر.

ومن جانب آخر، قال سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه إن الاستثمارات المصرية فى الهند تبلغ 37 مليون دولار وترتكز فى قطاعات تصنيع العدادات الكهربائية الذكية ودهانات السيارات وتصنيع المواد العازلة للمياه والواح الحماية لصناعة البناء، بالإضافة إلى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأشار سفير الهند بالقاهرة إلى التعاون بين بلاده ومصر فى مجال الهيدروجين الأخضر، حيث وقعت مصر مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة هندية لإقامة مصنع لانتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال إن الهيدروجين الأخضر هو صناعة جديدة والعديد من الشركات على مستوى العالم تعمل به، كاشفا عن أن العديد من الشركات الهندية ترغب فى التعاون مع مصر فى هذا المجال.

وأوضح سفير الهند بالقاهرة أن مصر تسعى لأن تكون مركزا رئيسيا فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومصر تزخر بالعديد من المقومات فى قطاع الطاقة المتجددة، ولدينا تعاون فى هذا الصدد فى أسوان ولدينا تعاون أيضا فى مجال طاقة الرياح.

وفيما يخص مشاركة الهند فى مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المقرر انعقاده فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ، قال سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه إنه من المتوقع مشاركة وفد كبير فى المؤتمر ويضم وزير البيئة الهندى، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى المعنية.