ريال مدريد يحسم الشوط الأول ضد اينتراخت فرانكفورت بالسوبر الأوروبي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 10:27 مساءً - تقدم فريق ريال مدريد الإسباني أمام نظيره اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على الملعب "الأولمبي" فى مدينة هلسنكى بالعاصمة الفنلندية في بطولة السوبر الأوروبي لعام 2022 التي تجمع بين بطلي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بالنسخة الماضية.

جاء هدف ريال مدريد الوحيد عن طريق اللاعب ديفيد ألابا في الدقيقة 37 من عمر المباراة حيث نجح في استغلال هجمة للميرنجي داخل منطقة الجزاء.

ويسعى فريق ريال مدريد الى التتويج باللقب الخامس في تاريخه لمعادلة ألقاب غريمه التقليدي نادي برشلونة وميلان الإيطالي اللذين فاز قبل سابق بخمسة نسخ لكل منهما، حيث كانت آخر الألقاب للفريق الكتالوني عام 2015، فيما حصد الروسونيرى أخر ألقابه عام 2007.

وتاريخياً أقيمت ريال مدريد مع نظيره الألماني مرة واحدة سابقة وكانت في نهائي كأس أوروبا عام 1960 على ملعب "هامبدن بارك" في جلاسكو، وانتهت بفوز الفريق الملكى بنتيجة 7-3.

ونجح الفريق الملكى فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة الخامسة على التوالى بعد الفوز على إينتراخت فرانكفورت الألمانى بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، فى واحدة من أفضل المباريات النهائية فى تاريخ تشامبيونزليج، والتى أقيمت على ملعب "هامبدن بارك" فى مدينة جلاسكو الأسكتلندية، يوم 18 مايو عام 1960.

ونجح فى تسجيل أهداف ريال مدريد فى نهائى دورى أبطال أوروبا التاريخى ضد اينتراخت فرانكفورت كل من الثنائى الأسطورى بوشكاش: 4 أهداف "سوبر هاتريك" ودي ستيفانو: 3 أهداف "هاتريك"، ليقلبا الطاولة على إينتراخت فرانكفورت الألمانى الذي تقدم فى البداية بهدف.الريال ضد اينتراخت فرانكفورت

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مباراة السوبر الأوروبي، للحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

وسيساعد أوليفر مواطنيه ستيوارت بيرت وسيمون بينيت. وسيكون دوناتاس رومشاس من ليتوانيا هو الحكم الرابع. تم إسناد دور تقنية حكم الفيديو المساعد إلى البولندي توماس كوياتكوفسكي وسيساعده مواطنه بارتوش فرانكوفسكي، وكذلك البرتغالي تياجو برونو لوبيز مارتينز.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن استخدام نظام التسلل شبه الآلي (SAOT)، في كل من نهائي كأس السوبر الأوروبي ومنافسات مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا فى الموسم الجديد.

وتقوم التقنية الجديدة على وضع شريحة خاصة داخل الكرة مع وجود 12 كاميرا خاصة بحالات التسلل.

وقال روبرتو روسيتي، رئيس التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستمرار عن حلول تكنولوجية جديدة لتحسين اللعبة ودعم عمل الحكام، وسيسمح هذا النظام المبتكر لفرق الفار بتحديد مواقف التسلل بسرعة وبدقة أكبر، مما يعزز تدفق اللعبة واتساق القرارات".

وجاء تشكيل الريال ضد اينتراخت كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال.

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش - فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما.

بينما جاء تشكيل فريق اينتراخت فرانكفورت كالتالي..

حراسة المرمي: تراب.

خط الدفاع: نديكا، توتـا، توري.

خط الوسط: جبريل سو، سباستيان رودي، كناوف

خط الهجوم: كامادا، بوري، ليندستروم.

ديفيد ألابا يحتفل بالهدف الأول

ديفيد ألابا صاحب الهدف الأول

الريال ضد اينتراخت

قوة من لاعبي اينتراخت

فينسيوس يتألق في المباراة