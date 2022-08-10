آخر تطورات قضية مجاميع أبناء العائلات الكبرى في الصعيد بامتحانات الثانوية



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 10:26 مساءً - قال الكاتب الصحفي زكي السعدني، مدير تحرير جريدة الوفد، إن التحقيقات ما زالت جارية في قضية مجاميع أبناء العائلات الكبرى في محافظات الصعيد بامتحانات الثانوية العامة 2022، وستظل نتائجهم محجوبة حتى ظهور نتيجة التحقيقات، ولو اتضح أن هؤلاء قاموا بالغش سيتم تطبيق العقوبات عليهم.

وأضاف زكي السعدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الامتحانات يتم تصحيحها من خلال أجهزة سيادية؛ ومن يقول أنه يستطيع تغيير هذه النتيجة يعطي انطباعًا بأن أجهزة الدولة مخترقة؛ وهو أمر غير صحيح.

وتابع الكاتب الصحفي، أن هناك البعض ممن ينساقون خلف هذه الشائعات التي يطلقها نصابون ودجالون، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة موجودة بشكل أكبر في المحافظات الكبرى، والطلاب في الأقاليم لا ينساقون خلف عمليات النصب والاحتيال في هذا الصدد.

وأوضح مدير تحرير جريدة الوفد، أن هناك بعض أولياء الأمور يصدقون بعض الصفحات الكاذبة التي توهمهم بقدرتها على زيادة مجاميع أبنائهم الطلاب، مشيرًا إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يتعامل مع الأمور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بمنتهى الشفافية والوضوح.

وأكد الكاتب الصحفي زكي السعدني، مدير تحرير جريدة الوفد، أن المجتمع المصري عاطفي جدًا، وهناك من ينساق خلف النصابين الذين أوهموهم بتغيير نتيجة أبنائهم من طلاب الثانوية العامة.