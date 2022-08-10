عاجل- الأرصاد تحذر من زيادة درجات الحرارة المحسوسة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأضحت فى بيان رسمى: استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة النسبية، والتى تؤثر على الأجواء على مدار اليوم لتزداد درجة الحرارة المحسوسة.

وأضافت: يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ٣٤ درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعه.

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