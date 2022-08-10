محافظ الغربية: ملف التغيرات المناخية يتطلب المزيد من الوعى والتكاتف

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى؛ أن العالم مقبل على مشكلات بيئية تتطلب منا جميعا رفع مستوى الوعى من أجل معركة البقاء؛ مشيرا إلى أن ملف التغيرات المناخية هو أحد الملفات التى تتطلب المزيد من الوعى والتكاتف؛ ولذا أولت القيادة السياسية كل الاهتمام له من خلال استضافتها لمؤتمر التغير المناخى القادم COP27 فى شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ.





جاء ذلك خلال حضوره اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات الحوار الوطنى وعرض الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية؛ وذلك فى إطار حرص المحافظة لنشر الوعى المجتمعى بقضية التغيرات المناخية؛ واستعدادا لتنظيم مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية فى نوفمبر 2022 " COP 27". وقال رحمى إنه على الرغم من أن نصيب الشرق الأوسط 4 % فقط من الانبعاثات الملوثة على مستوى العالم إلا أن خطورة هذه الانبعاثات من شأنها التأثير على ارتفاع درجة الحرارة ومن ثم الخلل بالتوازن المناخى والبيئى؛ وهذا ما دعا رئيس الجمهورية لاستضافة مؤتمر المناخ العالمى؛ فالتقدم التكنولوجى والانبعاثات الحرارية والإشعاعية وتداعيات التطور الصناعى جميعها مسببات رئيسية ومحورية للتلوث البيئى ومحرك أساسى للتغير المناخى العالمى؛ مما يجعلها مصادر خطر مهددة لبقاء الإنسان على سطح الأرض. وأضاف أن المحافظة قامت بمجموعة من الجهود فى سبيل تقليل نسب التلوث بها ومنها التصدى لحرق قش الأرز والمخلفات الزراعة، تبطين الترع، التخلص من المخلفات الطبية والتوسع فى إنشاء وحدات البايوجاز، تطوير منظومة تدوير المخلفات، تطوير النقاط الوسيطة، ولكن يتبقى الجزء الأهم وهو تحمل المسئولية من قبل الأفراد للحد من التلوث والتصدى له، فبناء الوعى لدى المواطنين يأتى فى المقام الأول للمساهمة فى حماية البيئة وضمان بيئة نظيفة خالية من الملوثات.

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