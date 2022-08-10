مدرب منتخب مصر يزور ناديي الزمالك والأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 09:29 مساءً - أنهي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري من وضع جدول لزيارته لأندية الدوري المصري الممتاز، بعدما بدأ جولته بزيارة أندية الاتحاد، سموحة وفاركو في الإسكندرية الأيام الماضية.

ووفقا للخطة التي وضعها فيتوريا للتواصل مع جميع مدربي الدوري المصري الممتاز، أعلن البرتغالي بزيارة ناديي الأهلي والزمالك غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

وتتضمن زيارة فيتوريا لنادي الزمالك غدا الخميس، لقاء بين أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر والجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة جيسوالدو فيريرا.

أما زيارة النادي الأهلي، والتي تجمع فيتوريا وريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأحمر، يوم الجمعة المقبل، فقد تحددت بناء على التنسيق بين الطرفين نظرًا لانشغال فريق الأهلي بمباراة المصري مساء اليوم ثم الحصول على راحة غد الخميس.

وتستمر زيارات "فيتوريا" لكل أندية الدوري المصري على مدار الأيام المقبلة، بعدما افتتح جولاته بزيارة أندية الإسكندرية مطلع الأسبوع الجاري.