بيرسي تاو وميكيسوني وصلاح محسن يقودون هجوم الأهلي أمام المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 09:29 مساءً - أعلن البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي تشكيلفريقه الذي سيخوض مباراته ضد المصري مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي في الدفاع، ومحمد أشرف ومحمد هاني واليود يانج ومحمد فخري في الوسط، ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وصلاح محسن في الهجوم.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمباراة المصري التي تقام في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز.

وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بداية عمليات الإحماء.

واستعد الأهلي لمباراة اليوم أمام المصري خلال معسكره بالإسكندرية، والذي بدأ قبل مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الـ٢٩ بالدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وعقد ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق، محاضرة داخل فندق الإقامة للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية قبل الوصول إلى ملعب مباراة المصري.